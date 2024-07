James Sikking: Der Schauspieler ist tot!

James Sikking, der besonders für sein ausdrucksstarkes Gesicht bekannt war, blickte auf eine erfolgreiche Karriere zurück. Er hatte seine ersten Auftritte an der Barn Theatre School in Michigan, bevor er in Filmen wie "Five Guns West" und "The Revolt of Mamie Stover" mitspielte. Außerdem war James in zahlreichen Filmen und Serien wie "Perry Mason", "Star Trek III: Auf der Suche nach Mr. Spock", "Gomer Pyle, U.S.M.C.", "Hogan's Heroes", "Mission: Impossible", "Columbo", "Little House on the Prairie", "Hawaii Five-O" und "General Hospital" zu sehen. Den meisten wird er jedoch durch seine Rolle als Lt. Howard Hunter, dem Leiter des Emergency Action Teams, in "Hill Street Blues" bekannt sein. Obwohl die Polizei-Serie schlechte Quoten im TV hatte, wurde sie für unglaubliche 21 Emmys nominiert und gewann acht Auszeichnungen.