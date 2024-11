James van der Beek hat Darmkrebs: So lebt der Dawsons Creek Star mit der Diagnose!

Millionen Mädels waren total verknallt, als James van der Beek (47) zum ersten Mal als Dawson in der Teenie-Serie "Dawson's Creek" in den 90ern über die TV-Bildschirme flimmerte. Damals katapultierte ihn die Serie zum Hollywood-Hottie! Und auch knapp 30 Jahre später feiern die Fans den sympathischen Blondschopf, der stets gutgelaunt und positiv wirkt. Umso schockierender ist für die Fans nun diese traurige Nachricht: Der Schauspieler ist an Krebs erkrankt. "Ich habe Darmkrebs", bestätigt er dem "People"-Magazin. "Ich habe mich privat mit dieser Diagnose auseinandergesetzt und Schritte unternommen, um sie zu bewältigen – mit der Unterstützung meiner unglaublichen Familie."