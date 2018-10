Jamie-Lee Kriewitz: Ihr Verlobter Fabian tritt bei "The Voice" auf

2015 gewann Jamie-Lee Kriewitz die fünfte Staffel von "The Voice of Germany. Doch statt auf der Bühne, steht sie jetzt dahinter und drückt die Daumen. Denn: Ihr Verlobter Fabian Riaz will die Coaches um Mark Forster und Yvonne Catterfeld von seinen Gesangskünsten überzeugen.

"Jeder wird doch angeguckt. Biste zu dünn, biste zu dick, kleidest du dich seltsam. Die Leute finden immer etwas zu quatschen. Ist mir egal“, sagte der 30-Jährige im Interview mit . Ob er mit so viel Selbstbewusstsein auch die Coaches von den Stühlen reißt? Ein paar Kostproben teilte er bereits auf seinem -Account. In kurzen Videos schmetterte er u.a. "The Storm Is Over Now" von R Kelly hin - und erntete nur Komplimente. "Mega Stimme" und "So schön", lauteten nur einige der positiven Kommentare. Bei den Blind Auditions will der Magdeburger mit "You Let Me Walk Alone" von Michael Schulte auftreten.

Fabian hat 70 Kilo abgenommen

Fabian hatte es in der Vergangenheit nicht immer einfach. "Ich schleppe zehn Kilo Übergewicht mit mir rum. Ich hatte schon immer etwa mehr auf den Rippen. Das hat mich auch meine komplette Jugend begleitet", erzählte er. Im Januar 2016 unterzog sich Fabian einer Magen-OP. "Dadurch habe ich jetzt in den letzten eineinhalb Jahren knapp 70 Kilo verloren. (...) Die ersten 40 Kilo hatte ich in drei Monaten weg. Das war echt heftig."

Michi Beck: Überraschende "Fremdgeh"-Beichte

Die Musik gab Fabian in seinem Leben oft Kraft. "Auch in Momenten, in denen es mir nicht so gut ging. Vielleicht habe ich es auch sogar als Instrument dafür genutzt, um den Leuten zu zeigen, was ich kann. Abgesehen davon, was sie sehen. Das hat mir immer sehr geholfen."

Hochzeit auf Eis?

Im Oktober verlobte Fabian sich mit "The Voice"-Gewinnerin Jamie-Lee Kriewitz. "Ich habe Ja gesagt. Fabian, ich liebe dich", verkündete sie wenig später auf ihrem Instagram-Account. Sollte Fabian in die nächste Runde kommen, müssen die beiden mit ihren Hochzeits-Plänen wohl noch etwas warten...