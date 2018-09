Jan Fedder: Bittere Neuigkeiten! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht!

Reddit this

Vergangene Woche feierte Jan Fedder 50. TV-Jubiläum, seine Frau Marion stand ihm zur Seite. Doch ist die Beziehung der beiden wirklich noch so eng?

Society-Lady Marion Fedder zeigt oft, wie liebevoll sie ihren Mann unterstützt. Auch schwärmt regelmäßig von seiner Frau: "Ich liebe sie heiß und innig. (...) Sie kümmert sich rührend um mich." Doch wie ist es wirklich um die Ehe des Traumpaars bestellt?

Auf Events taucht Marion oft allein auf, ihr Mann ist dafür nicht mehr fit genug. Kürzlich wurde sie aber von einem großen Unbekannten begleitet, wie "Closer" berichtet. Nur ein Freund oder steckt mehr dahinter? Zusammen zeigen wollten sich die beiden auf dem roten Teppich nicht... Eine Beobachterin: "Sie wirkten sehr vertraut und entspannt miteinander."

Jan Fedder & Marion: Seit 20 Jahren liiert

Und noch etwas macht stutzig: Die Geschäftsfrau reiste diesen mehrere Wochen nach Ibiza. Ohne Jan Fedder. Der blieb wie schon so oft lieber allein in seiner Singlewohnung in Hamburg. Denn die Eheleute leben schon lange getrennt von einander.

Jan Fedder: Überraschende Wende nach der Reha!

Eine Bekannte der beiden zu "Closer": "Sie haben auf der Insel ein Haus, wo Marion sich öfter mal eine Auszeit gönnt. Sie hat dort wohl auch sehr viele Freunde." Wie genau es um die Ehe der Fedders steht, bleibt unklar. Die Bekannte: "Sie sprechen nur positiv übereinander. Aber es wird schon lange gemunkelt, dass sie längst nur noch Freunde sind statt ein Liebespaar."