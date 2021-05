Jan Hahn: Details zur Todesursache enthüllt

Wie die "BILD"-Zeitung berichtet, starb der TV-Star nach kurzer schwerer Krebs-Krankheit in Köln. Zuletzt stand er am 19. Februar bei "Guten Morgen Deutschland" vor der Kamera. Eigentlich sollte der 47-Jährige im März wieder moderieren, doch dazu kam es nicht. Vor rund einem Monat meldete sich Jan krank. Dass es so ernst war, ahnte zu dem Zeitpunkt noch niemand.