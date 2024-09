Jan Hofer: Nach RTL-Aus - Diese Pläne hat der Moderator jetzt

Trotzdem will Jan Hofer natürlich etwas kürzer treten und sich mehr auf eins seiner Hobbys konzentrieren. Vor einigen Jahren hat er sich ein Boot gekauft - doch das stand bisher mehr herum, als auf dem Wasser zu fahren. "Das habe ich in diesem Jahr, glaube ich, dreimal bewegt", sagt er. Da er jetzt mehr Zeit hat, will er sich dem nun mehr widmen.

Um welche Projekte es handelt, die Jan Hofer in Zukunft noch realisieren will, ist noch nicht bekannt. Doch auch Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, verriet vor Kurzem, dass schon etwas in Planung sein soll: "Auch wenn Jan Hofer sich aus der regelmäßigen Nachrichten-Moderation zurückzieht, wird es ganz bestimmt kein Abschied von RTL sein. Wir sind bereits im Gespräch für ein zukünftiges Projekt."