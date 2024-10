Jan Josef Liefers: Er bestätigt das Aus nach zwei Jahrzehnten

Viele schaffen es nur wenige Jahre gemeinsam. Liefers hingegen stand 22 Jahre mit seiner Band "Radio Doria" auf der Bühne. Doch nun werden die Musiker nicht länger weiter machen. Viele seiner Fans zeigen sich bestürzt über die Nachricht. Warum? Immerhin war die Musik Liefers große Leidenschaft: "Es ist etwas viel Persönlicheres als Schauspielerei", schwärmte er einmal. Er musste kein Kostüm tragen, keine Rolle verkörpern. Auf der Bühne durfte Liefers ganz er selbst sein.

Um noch einmal Danke zu sagen, will "Radio Doria" diesen Herbst ein letztes Mal auf Tour gehen – drei Termine sind geplant. Das kommende Jahr wird dann vermutlich nicht einfach für den 59-Jährigen. Viele Künstler sind bereits in ein tiefes Loch gefallen, wenn sie ihre große Leidenschaft aufgeben mussten. Wird ihn nun dasselbe Schicksal ereilen? Zum Glück hat er aber ja Ehefrau Anna Loos (53) an seiner Seite. Die Schauspielerin ist selbst auch Musikerin, hat daher viel Verständnis und wird ihn sicherlich auffangen. Denn die beiden halten zusammen - in guten und in schlechten Zeiten ...