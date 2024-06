Jan Josef Liefers: Erste Worte nach dem Gefängnis-Auftritt!

Am Donnerstag hat Jan Josef Liefers (59) zusammen mit seiner Band Radio Doria in einem Frauengefängnis in Vechta auf. 300 Insassinnen durften ihm beim Soundcheck zuhören. Später trat er dann noch einmal vor rund 800 zahlenden Gästen auf. Viele Fans dürften sich nun fragen, was es mit dem ungewöhnlichen Auftritt auf sich hat. Dafür hat der Musiker eine Erklärung ...