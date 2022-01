Jan Josef Liefers: Jetzt packt er über seine geheime Leidenschaft aus!

Wie Jan Josef Liefers nun berichtet, verbindet er mit dem Radfahren eine lustige Kindheitserinnerung. Über sein ersten Radfahrmoment plaudert er aus: "Ich werde nie diesen Moment vergessen, da war ich fünf, sechs Jahre und irgendein Nachbar hat mir Fahrrad fahren beigebracht, indem er mich auf so ein kleines Kinderrad gesetzt hat." Er ergänzt: "Und dieser Moment, diese erste Erfahrung, dass du sagst, ich bin schneller als eine Erwachsener, ich habe so ein Gefühl von Freiheit gehabt, und das hält sich bis heute - beim Radfahren." Wow! Ehrliche Worte, die ein ganz intimen Einblick in das Privatleben von Jan Josef gewähren. Ob der Schauspieler uns in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein...