Jan Josef Liefers & Anna Loos: Nach 20 Jahren Ehe – Paartherapie auf der Bühne

Das Vorzeigeduo hat in all den Jahren sicher nicht nur gute Zeiten. Wie in jeder Beziehung gab es sicherlich auch bei ihnen Höhen und Tiefen. Doch sie haben allen Widrigkeiten getrotzt. Nun begeben sie sich in Therapie - allerdings auf der Bühne!

Hintergrund: Loos und Liefers machen gemeinsam Theater. "Keiner hat gesagt, dass du ausziehen sollst – Eine Ehe in neun Sitzungen" heißt das Stück nach dem Buch von Nick Hornby. Worum es geht?

Die Ehe von Tom und Louise steckt in einer Sackgasse. Mithilfe einer Psychologin wollen sie sich wieder näherkommen. Vor jedem Termin treffen sie sich im Pub, ergründen, was sie all die Jahre vergessen, verdrängt oder verschwiegen haben.