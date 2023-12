Jan Ullrich: Hat er seine Dämonen endlich besiegt?

Ganz am Boden angekommen, ließ er sich irgendwann in eine Entzugsklinik einliefern. Inzwischen lässt er die Finger von Alkohol und Drogen, hat in seiner neuen Partnerin Elizabeth (39) Halt gefunden – und sagt rückblickend: "Wenn ich mich heute so sehe, wie ich damals war, denke ich: Das kann ich nicht gewesen sein!"

Doch nur eine falsche Entscheidung, ein schwacher Moment – und alles kann wieder zusammenbrechen, er kann zurückfallen in alte, bedrohliche Muster. Ullrich selbst sagt: "Ich bin eine Suchtperson, ganz klar. Das ist auch schon in den Genen drin." Und wenn er der Sucht verfällt, erwacht auch das Monster wieder. Doch hoffentlich, ist diese Abschnitt seines Lebens für immer Geschichte!

