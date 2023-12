Jan Ullrich: Späte Einsicht! "Ich musste mich mit meinen Fehlern auseinandersetzen."

Eine große Stütze in dieser Zeit war auch seine Lebensgefährtin Elisabeth (39). Sie hat ihn noch in der Zeit kennengelernt, als er sich gerade wieder ins Leben zurück kämpfte. Obwohl es auch für sie sicherlich schwer war, blieb Elisabeth an seiner Seite. "Ich weiß nicht, wie Gott so ein Riesenherz in so einen kleinen Körper reingekriegt hat", schwärmt Ullrich.

Bei der Premiere seines kürzlich erschienenen Dokumentarfilms strahlte das Paar in die Kameras. Und endlich war in Jan Ullrich wieder der junge Mann zu erkennen, der mit 23 Jahren als erster Deutscher die "Tour de France" gewann. "Ich habe wieder Lust zum Radfahren. Ich habe Lust, meine Kinder aufwachsen zu sehen. Ich bin wieder lebenshungrig."

