Jana Azizi: Aus nach vier Jahren! RTL-Moderatorin kündigt ihren Job

Jana Azizi und Johann Ackermann gaben sich am 9. September 2022 das Ja-Wort. Das Paar feierte eine dreitägige Hochzeit mit über 100 Gästen in Kroatien. In ihrem Familien-Restaurant in Split begann die Feier, anschließend ging es weiter "in eine wunderbare Location am Meer in Trogir", erzählte die 35-Jährige gegenüber "Bild". "Mein Ehemann, Familie, Freunde, Tänzer, Sänger, Trommler, DJ - ein riesiges Fest der Liebe, des Vertrauens, der ewigen Verbundenheit. Wir haben es und uns alle geliebt."

Besonders "seine bodenständige, einfühlsame, sportliche und loyale Art" liebt Jana an ihrem Ehemann. "Wie er mich akzeptiert und zum Lachen bringt. Damit hat er mich ab der ersten Sekunde gecatcht. Ich bin geflasht von unserer Liebe", schwärmte die Moderatorin damals.