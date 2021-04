Jana Ina & Giovanni Zarrella: Drama um ihre Ehe

Und dann ist da ja noch die rasende Eifersucht! „Anfangs war ich eine Katastrophe. Ich war sehr eifersüchtig, so richtig übertrieben!“, plauderte Giovanni erst 2020 aus. Nur um hinterherzuschieben: „Jana Ina ist jetzt eifersüchtiger als ich!“ Denn in der Showbranche lauern die Versuchungen nun mal an jeder Ecke!

Ja, der Ruhm hat Schattenseiten. Traurige Ironie: Die Ehe wäre einmal schon fast am Gegenteil gescheitert. Giovanni landete einst beruflich einen Flop nach dem anderen, was auch die Liebe belastete. Damals kämpfte Jana Ina wie eine Löwin um ihren Mann und bestimmte: „Wir kriegen das hin!“ Hoffentlich kann sie die Kraft jetzt noch einmal aufbringen.

Immerhin: Ihren Job für "Love Island" hat Jana Ina an den Nagel gehängt - um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Ein Schritt in die richtige Richtung...

