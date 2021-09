Jana Ina & Giovanni Zarrella: Liebes-Hammer! Sie lassen die Bombe platzen

Die zweite Hochzeit soll in den Ferien stattfinden, damit auch die Kinder diesmal dabei sein können. "Deshalb müssen wir in den Schulferien fahren", so der 43-Jährige weiter. Eigentlich wollte sich das Paar im vergangenen Jahr erneut das Ja-Wort geben - das war aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen geltenden Kontaktbeschränkungen nicht machbar. "Der Plan sah Las Vegas vor, aber wegen Corona war das ja alles unmöglich", verriet er. Deshalb soll die Trauung nun in den kommenden Monaten nachgeholt werden...

Jana-Ina und Giovanni Zarrella verraten ihr Liebes-Geheimnis - mehr dazu hier im Video: