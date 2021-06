Jana Ina & Giovanni Zarrella: Süße Adoptions-Beichte

Kurz nach den Schicksalsschlägen haben die Zarrellas Cici aus einem Kölner Tierheim bei sich aufgenommen. Sie wurde zuvor aus einer Tötungsstation in Ungarn gerettet. Eine Entscheidung, die sie und Ehemann Giovanni keinen einzigen Tag bereut haben. Mittlerweile ist der Vierbeiner wie ein drittes Kind geworden. "Zum Glück haben wir sie gefunden und sie lebt seit einem Jahr bei uns. Sie hat sich wirklich sehr gut an uns gewöhnt und passt perfekt in unsere Familie", schwärmt Jana Ina jetzt im Interview mit Sender RTL. Und auch Giovanni ist hin und weg. "Ich habe mich direkt in Cici verliebt!" Hach, wie schön...