Jana Ina Zarella & Giovanni Zarrella: Jubel-News! Jetzt ist es raus!

Jetzt ist es raus! Erst kürzlich berichteten Giovanni Zarella und Jana Ina Zarella, dass sie ihr Jawort nochmal auffrischen wollen. Wie Giovanni nun berichtet, haben sie dafür die Pläne schon konkretisiert...

Giovanni Zarella spricht über die Hochzeit

"Mittlerweile sind wir wirklich, jetzt im , 15 Jahre verheiratet. Und wenn alles gut geht und wir das alle toll überstehen - ich klopfe auf Holz - und wir alle gesund bleiben, wovon ich wirklich ausgehe, das schaffen wir, wollen wir im Herbst noch mal heiraten. Wir wollen in Vegas heiraten. Du bist eingeladen", erklärt Giovanni nun gegenüber "Volle Kanne - Service täglich". Doch damit nicht genug! Auch eine Location haben sich Giovanni und Jana Ina bereits ausgesucht.

Giovanni & Jana Ina sind mit der Planung beschäftigt

"Weil wir uns schon anfangs, kurz nach der Hochzeit, 2006 oder 2007 haben wir gesagt, wenn wir 15 Jahre verheiratet sind, dann werden wir in so einer Chapel heiraten in Vegas. Und das wollen wir jetzt im Herbst dann machen. (...) Mit einem Elvis", berichtet Giovanni weiter! Bleibt somit nur zu hoffen, dass sie diese Pläne in die Tat umsetzten können, Wir freuen uns schon jetzt auch die ersten Bilder der beiden und sind gespannt, wie sie ihren Tag verbringen.

