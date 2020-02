Reddit this

Jana Ina & Giovanni Zarrella: So groß sind ihre Kinder schon!

Ihr Liebesglück teilen Jana Ina Zarrella und Giovanni Zarrella am liebsten mit der ganzen Welt, doch ihre Kinder bleiben dabei ihr ganz persönliches Geheimnis. Obwohl? Ab und an überraschen die glücklichen Promi-Eltern auch mit einem Familien-Schnappschuss aus der ersten Reihe.

und seine Frau Jana Ina zählen seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Promi-Paaren. Im Rampenlicht fühlen sich der Ex-Bro-Sis-Sänger und die Moderatorin pudelwohl. Immer wieder stellen die beiden Turteltauben ihr Liebesglück auf dem Roten Teppich zur Schau und verraten dabei auch mal das eine oder andere brisante Detail aus ihrem Privatleben. Doch trotz aller Offenheit, bleibt das Thema Kinder stets Tabu. Dabei sind Sohn und Tochter schon lange keine Babys mehr.

Giovanni & Jana Ina Zarrella: Ihre Kinder sind tabu

Seit ihrer romantischen Hochzeit im August 2005 sind Jana Ina und Giovanni Zarrella unzertrennlich. Statt Ehestreit und Scheidungskrieg sorgen die beiden Turteltauben lieber für rosarote Schlagzeilen. Dabei spielt sich neben dem beruflichen auch ein Großteil ihres privaten Lebens im Fernsehen oder auf dem Roten Teppich ab. Bereits 2005 begleitete ein Filmteam das glückliche Pärchen im Rahmen der -Doku „Just Married“. Auch die Schwangerschaft und Geburt des ersten gemeinsamen Sohnes durfte die Welt im Rahmen der Celebrity-Doku „Jana Ina & Giovanni – Wir sind schwanger“ hautnah mitverfolgen. Doch die Überraschung folgte danach. Denn statt ihr neugeborenes Kind stolz der Öffentlichkeit zu präsentieren, wurde es plötzlich still um die frisch gebackenen Promi-Eltern.

Laurin Lanz: So süß ist der Sohn von Birgit Schrowange und Markus Lanz

Auf Instagram teilt Jana Ina Zarrella ein Foto ihrer Kinder

Mittlerweile können sich Giovanni und als stolze Eltern von zwei Kindern betrachten. Nach der Geburt von Sohn Gabriel Bruno 2008 erblickte seine kleine Schwester im Januar 2013 das Licht der Welt. Statt ihre Kinder ins Rampenlicht zu zerren, bescheren die Vorzeige-Eltern ihrem Nachwuchs seither lieber eine echte Kindheit. Ob ein aufregender Disneyland-Ausflug nach Paris oder ein lustiger Familienurlaub am Meer, gemeinsam verbringt die Familie Zarrella viel Zeit miteinander fernab der Kameras. Und weil es so schön ist, überrascht die Moderatorin ihre treuen Fans ab und an auch mal mit einem süßen Schnappschuss auf . Gemeinsam mit ihren überraschend großen Kindern genießt Jana Ina im November 2019 den Blick auf das Abenteuerland. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist Gabriel Bruno bereits elf Jahre alt und auch seine kleine Schwester kommt mit ihren sieben Jahren nun ins schulpflichtige Alter.

Jana Ina Zarrella: Die Frühgeburt ihrer Tochter

Doch wie die „ “-Moderatorin mittlerweile verraten hat, gibt es einen guten Grund für die Verschlossenheit der Zarrellas in Bezug auf ihre Kinder. So mussten Jana Ina und Giovanni 2013 um das Leben ihres zweitgeborenen Kindes bangen. Die Frühgeburt ihrer Tochter im Januar des Jahres stellte das Leben der Bilderbuch-Familie von heut auf morgen auf den Kopf. So musste die frischgebackene Mutter im Krankenhaus ganze drei Wochen um das Leben ihrer Tochter bangen: „Sie war wunderschön aber klein, da sie acht Wochen zu früh zur Welt kam. Sie musste leider sofort zur Intensivstation.“

Auch Jahre später hat Jana Ina Zarrella noch immer mit dem traumatischen Ereignis von damals zu kämpfen. Auf Instagram gesteht sie: „Mir wurde einiges weggenommen – ich habe mein Baby nach der Geburt nicht gehalten, sie durfte bei mir nicht bleiben und ich habe in den ersten Tagen sehr viel geweint.“ Um ihr Baby zu schützen, möchte sie den Namen ihrer Tochter bis heute nicht bekannt geben. Lediglich, dass aus ihr ein großes, starkes und selbstbewusstes Mädchen geworden ist, stellt sie klar.

Jana Ina und Giovanni Zarrella sind echte Vorzeige-Eltern, doch hier ist Schluss: