Jana Ina Zarrella: "Das ist ein Thema, das mich sehr traurig macht"

Was geht in dir vor, wenn du daran denkst, dass jedes 5. Kind in Deutschland in Armut lebt?

„Das ist ein Thema, das mich sehr traurig macht. Ich komme aus Brasilien und dort leben extrem viele Kinder in Armut. Dort würde man denken, dass sowas in Deutschland niemals passieren würde. Es kann nicht sein, dass viele Kinder tagtäglich ohne Frühstück zur Schule gehen oder nicht mal eine warme Mahlzeit bekommen.“

Was kann man deiner Meinung nach auch abseits vom Weltkindertag tun, um Kindern zu helfen, die in Armut leben?

„Jeder kann helfen - entweder mit Spenden oder mit seiner ‚Zeit‘. Viele Hilfsorganisationen freuen sich auf freiwillige Mitarbeiter, die z.B. Essen verteilen. Andere freuen sich auf Essens- und Kleidungsspenden. Zusammen sind wir stark und können einiges ändern. Zusätzlich hält TK Maxx unterjährig immer wieder Charity-Produkte in seinen Stores bereit, mit deren Erwerb Kund*innen Gutes tun können, denn ein Teil des Erlöses geht an die Kinderhilfsorganisation CHILDREN. Im September und Oktober sind es zum Beispiel limitierte National Geographic Produkte, die in ausgewählten Stores erhältlich sein werden, darunter Federmäppchen, Notizbücher, Trinkflaschen und Jutebeutel mit außergewöhnlichen Tiermotiven. Zusätzlich können Kunden bei ihrem Einkauf ihrer Rechnung 1€ hinzufügen und so die Kinderhilfsorganisation unterstützen.“

Was muss sich verändern, damit jedes Kind in Zukunft die gleichen Chancen bekommt?

„Kinder sollten oberste Priorität haben - sie haben das Recht auf Bildung sowie das Recht auf eine gesunde und unbeschwerte Kindheit! Ihnen sollte es an nichts fehlen - weder an Essen noch an Schulplätzen.“