Jana Ina Zarrella: Die traurige Wahrheit! Aus und vorbei nach 23 Jahren! "Ich habe so gelitten"

Wie Jana Ina jetzt nämlich offenbart, will sie nach all den Jahren einen gewaltigen Schlussstrich unter die Entfernung zwischen ihr und ihrer Familie ziehen! Im Gespräch in der "WDR"-Talkshow "Kölner Treffe" gibt die Beauty zu verstehen: "Es war so schlimm, ich habe so gelitten, dass ich zwei Jahre lang einfach meine Mutter nicht sehen konnte. Wir konnten nicht zueinander fliegen, und das hat mich innerlich so kaputtgemacht. Mein Vater ist in der Zeit gestorben, ich habe mich nicht verabschiedet. Das war alles für mich so schlimm, dass ich irgendwann gesagt habe: 'Jetzt Schluss!'" Jana Ina ergänzt: "Und ich habe mich entschieden, dass ich meine Familie bei mir haben möchte. Mein Bruder lebt jetzt seit vier Monaten hier und wird hierbleiben, wird mit mir arbeiten, er unterstützt mich. Und wenn er sich wohlfühlt und hierbleibt, wäre der nächste Step auch meine Mama hierherzuholen." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Jana Ina setzt alle Hebel in Bewegung, um ihre ganze Familie in Deutschland bei sich zu haben. Ob ihr das gelingt? Wir können gespannt sein!