Jana Ina Zarrella: "Es ist nicht einfach" - Sie zieht einen Schlussstrich

Aber von Anfang an: In ihrer Instagram-Story berichtet Jana Ina von ihrer Reise nach München. Plötzlich schmerzt ihr Arm so sehr, dass sie kaum noch ihren Koffer hochheben kann. Ihre Fans schlagen Alarm! Könnte es ein Herzinfarkt sein? Panisch kontaktiert die 47-Jährige eine Ärztin und bekommt dann zum Glück die Entwarnung. Und als wäre das alles noch nicht stressig genug, gibt es plötzlich auch noch Probleme mit ihrer Auto- und Hotelreservierung in Bayern!

Zum Schluss kommt Jana Ina dann doch noch heil an ihrem Zielort an. Doch die Nerven liegen blank! Im Flugzeug hätte sie vor Schmerzen am liebsten nur noch geweint, wie sie verrät. Erst, als sie mit Ehemann Giovanni Zarrella (46) gesprochen hat, konnte sie sich langsam beruhigen. "Er hat mich wie immer viel zum Lachen gebracht und lustige Sachen erzählt. Ab dem Moment habe ich angefangen, zu entspannen und es zu akzeptieren", erzählt sie. Aber sie gesteht auch: "Es ist nicht einfach, immer gut drauf zu sein, immer alles positiv zu sehen. Es gibt auch Momente, wo ich am liebsten laut schreien würde. Heute war so ein Tag. Man hat das Gefühl, dass alles hintereinander nicht funktioniert." Zum Glück habe sie es dann aber geschafft, sich selbst zu bremsen, durchzuatmen und die Situation zu akzeptieren. "Dann ändert sich alles", weiß sie. "Auch, wenn alles Scheiße ist: Versuche, irgendwas Positives daraus mitzunehmen."