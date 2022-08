Jana Ina Zarrella fährt die Krallen aus – und verrät das Geheimnis ihrer Nägel

Ein richtig gutes Produkt, um die Nägel zu stärken, ist der Microcell 2000 Lack. Den kannst du sowohl unter Nagellack als auch einfach so auftragen und schon geht’s deinen Nägeln besser! Aber auch der Start to Finish Lack von OPI überzeugt, denn das ist ein 3 in 1 Produkt und kann als Unterlack, Überlack und ebenfalls Nagelhärter verwendet werden. Einen ganz ähnlichen lilanen Farbton, wie Jana Ina ihn trägt, bekommst du von Emmi Nail für knapp 12 Euro.