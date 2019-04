Reddit this

Alles neu macht der - April! Jana Ina Zarrella startet mit einer haarigen Veränderung in den neuen Monat!

Die brünette Mähne ist ihr Markenzeichen. Doch der Frühling hat offenbar experimentierfreudig gemacht. Die 42-Jährige wagt sich an eine neue Haarfarbe und setzt jetzt auf blond!

"Die Sonne scheint. Meine Haare auch bald. Ein bisschen blond schadet nicht, oder?", schreibt Jana Ina bei - und lässt ihre Follower prompt über ihren neuen Look abstimmen. Die reagieren jedoch verwirrt: 49 Prozent stimmen für "Yes", 51 Prozent für "What?". Kein Wunder: Eine blonde Jana Ina Zarrella ist ja auch erstmal gewöhnungsbedürftig.

Jana Ina Zarrella wagt eine neue Frisur

Doch die zweifache Mutter lässt sich nicht beirren und lässt den Frisör zur Tat schreiten. Das Ergebnis: Erstmal jede Menge Strähnchenfolie und ein offenbar amüsierter Ehemann Giovanni Zarrella, der seine Frau schamlos beim Make-over filmt und seine Aufnahmen direkt bei Instagram postet.

Jana Ina wird blond Foto: Instagram

Der erste Blick aufs Ergebnis enthüllt: Jana Inas Haare sind tatsächlich deutlich heller geworden. Ein Bild vom Endergebnis steht allerdings noch aus. Aber das wird die Moderatorin sicher bald nachliefern.