Jane Powell: Die Hollywood-Ikone ist tot

Zu ihren bekanntesten Rollen gehörte ihre Darbietung in "Königliche Hochzeit" mit Hollywood-Legende Fred Astaire! Doch nicht nur als Schauspielerin feierte Jane Powell absolute Mega-Erfolge! Sie nahm als Sängerin ebenfalls einige Schallplatten auf. Nun müssen ihre Fans für immer Lebewohl sagen. Wie durch "The Hollywood Reporter" berichtet wird, verstarb die Schauspielerin in ihrem Zuhause in Wilton im US-Bundesstaat Connecticut. Die 92-Jährige sei eines natürlichen Todes verstorben und hinterlässt drei Kinder und zwei Enkelkinder. Wann eine Trauerfeier zu Ehren der Legende stattfinden wird, ist noch nicht bekannt. Ihre Fans haben aber schon jetzt die Möglichkeit, Jane Powell am Walk of Fame in Hollywood zu ehren, wo ihr im Jahr 1960 ein Stern gewidmet wurde.