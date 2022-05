Janin Ullmann: Traurige News vor dem "Let's Dance"-Finale

Auf Instagram veröffentlicht die Moderatorin jetzt bisher ungesehene Bilder aus dem Backstage-Bereich und schreibt dazu emotionale Zeilen: "Wir können gar nicht glauben, dass das schon die letzte Trainingswoche ist. Ich bin schon richtig traurig. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht!" So gerne wäre sie noch länger mit Tanzpartner Zsolt Sándor Cseke übers Parkett gefegt. Doch eine Show steht den beiden ja noch bevor. "Gleichzeitig freue ich mich riesig, dass wir Freitag nochmal für euch tanzen dürfen." Was sich Janin und Zsolt fürs Finale ausgedacht haben? Und ob sie es damit an die Spitze schaffen? Das zeigt sich nächsten Freitag ab 20:15 Uhr bei RTL...