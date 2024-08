Janina Reimann: Geburtsschaden! Darum versteckt sie auf Fotos ihren rechten Arm

"Das heißt Plexus Parese und ist eine Lähmung durch eine Verletzung der Nerven an der Halsseite. Als ich geboren worden bin, bin ich bei der Geburt steckengeblieben. Mein Sauerstoff-Level ging runter und ich musste raus. Die Ärzte haben mit Ach und Krach versucht, dass ich geboren werde und haben dann mit der Saugglocke angesetzt. Beim dritten Mal hat es dann geklappt", berichtet Janina. "Ich kam aber mit meinem rechten Arm über dem Kopf raus. Ich habe irgendwann nicht mehr geatmet und musste beatmet werden. Um mich da rauszubekommen, haben sie alles versucht, was ging. Dabei haben sie ein bisschen zu doll an meinem Arm gezogen. Das hat dazu geführt, dass ganz viele Nerven gerissen sind. Ich wurde sofort in einen Krankenwagen gepackt und in die nächste Kinderklinik gebracht."

Beim Wickeln mussten Janinas Eltern ein Jahr lang auf spezielle Reflexpunkte drücken, um sie bei der Heilung zu unterstützen. Anschließend musste sie sich bis zur Auswanderung in Teenie-Jahren einer Bewegungstherapie unterziehen. Zwar konnten sich dadurch ein paar Verbesserungen einstellen, ganz gerade sei ihr Arm allerdings nie geworden, wie sie verrät. Im Grundschulalter hat Janina sich außerdem einer Operation unterzogen, denn sie hatte nicht nur einen angewinkelten Arm, sondern auch eine ständige Faust. Zwei ihrer Finger mussten mit Metallstäben gestreckt werden, die später gezogen wurden.