Janina Uhse: Süße Baby-Beichte

In ihrem neune Film "Es ist zu deinem Besten", der am 8. Oktober in die Kinos kommt, entscheidet sich Janinas Rolle Antonia gegen eine eigene Familie. Für Janina Uhse ist das keine Option!

"Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich gerne ein Kind in die Welt setzen möchte. Ich glaube auch ein Stück weit, dass wir dafür gemacht sind, uns fortzupflanzen. Wenn es klappen sollte, möchte ich auf jeden Fall ein Kind haben. Das ist ein ganz tiefer Wunsch von mir", erklärt sie im Interview mit "Très Click".

Immer mehr Stars entscheiden sich gegen Kinder - der Grund ist u.a. die Klimakrise, aber auch die Politik. Eine Tatsache, die auch Janina Uhse versteht. "Aber ich kann die Bedenken durchaus nachvollziehen. Auch ich bekomme in meinem Freundeskreis, in dem sich mittlerweile viele Kinder tummeln, mit, was da für Schwierigkeiten in unserer heutigen Gesellschaft mit einfließen. Sei es nun durch Social Media oder auch den Klimawandel… Da fragt man sich natürlich: Was macht das eigentlich mit uns? Wie kann man seine Kinder noch schützen?", verrät sie weiter. Doch der Traum Mama zu werden ist größer als diese Bedenken.