Janine Kunze: Schmerzhafte Trennung - "Es war unfassbar schwer für mich!"

Closer: Janine, Sie haben einen 14-jährigen Sohn und zwei Töchter, 17 und 21 Jahre alt. Sind Sie eine Helikopter-Mutter?

Janine Kunze: Ich versuche stets, einen ehrlichen Blick auf mich selbst zu haben. Ich wollte meinen Kindern niemals das Gefühl geben, dass sie nichts dürfen oder in einem goldenen Käfig aufwachsen. Aber ich habe natürlich auch immer geschaut, dass ich mich als Mutter wohl fühle und weiß, ich muss mir keine Sorgen machen. Meine Kinder sind sehr behütet groß geworden. Ich wollte stets wissen, wo sie sind, mit wem und was sie gerade machen. Wenn das eine HelikopterMutter ausmacht, dann bin ich wohl eine.

Sind Sie auch als Hundemama eine Helikopter-Mutter?

Definitiv! Meine Kinder und mein Hund Krümel sind mein größter Schatz. Es gibt nichts, was über deren Wohl steht. Darum schaue ich natürlich immer, dass es den allen gut geht und alle bestmöglich versorgt sind. Natürlich habe ich auch Angst, dass meinen Kindern oder meinem Hund etwas passieren könnte. Jede Mutter will das Beste für ihre Kinder – oder eben auch für ihren Hund. Ich denke, die Sorgen einer Mutter hören niemals auf.

Ist der Hund leichter zu handhaben als Ihre drei Kinder?

Ja – weil er den Mund hält! (lacht) Von ihm gibt es keine Widerworte. Das macht vieles leichter mit ihm.

Hat der Hund dennoch auch seinen eigenen Charakter?

Bei uns haben alle ihren eigenen Charakter! Wir sind eine Horde von Alphatierchen, und da zählt definitiv auch der Hund dazu. Wenn er nicht will, dann will er nicht – das ist bei unseren Kindern ganz genauso. Wir sind happy damit, wie es bei uns läuft. Jeder darf sich entwickeln und entfalten, wie er möchte. Ich finde es falsch, Lebewesen in ein Förmchen zu drücken. Natürlich müssen Kinder oder Hund sich auch an Regeln halten und das tun, was Mama oder Papa sagen. Wir treffen viele Entscheidungen aber auch im Familien-Kollektiv.