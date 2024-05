Janine Kunze über ihre Ehe: "Nicht mehr jeden Tag Schmetterlinge im Bauch"

Damit ihre Ehe dennoch, auch in schlechten Zeiten, stabil bleibt, haben Janine und Dirk ihre ganz eigene Technik gefunden: "Das größte Geheimnis ist: Man darf keine Angst vor Streiten haben. So habe ich auch meine Kinder erzogen. Gefühle müssen gelebt werden, die müssen raus. Wir reden auch viel miteinander. Man darf nicht aufhören zu reden und man sollte auch viel miteinander lachen. Es ist einem nicht immer nach Lachen zumute, aber wir verbringen auch viel Zeit miteinander, wir sind gerne zusammen. Und wir nehmen uns auch Auszeiten, fahren mal ein Wochenende weg. Und wenn wir nur bei uns in der Stadt in unser Lieblingshotel gehen."