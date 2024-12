Jānis Timma: Basketballer (†32) tot vor Hauseingang gefunden!

Jānis Timma begann seine Karriere 2008 als Nachwuchstalent des ASK Riga. Der talentierte 2,01-Meter-Mann wurde 2013 von den Memphis Grizzlies für die NBA ausgewählt. Später gingen seine Spielrechte an die Orlando Magic über, jedoch schaffte er den Sprung in die NBA nicht. Dafür hinterließ Timma in Europa seine Spuren: Fast 100 Spiele absolvierte er in der renommierten EuroLeague.

Zwischen 2017 und 2021 trug Jānis das Trikot namhafter Clubs wie Baskonia, Olympiacos Piräus, Khimki Moskau und UNICS Kazan. Zuletzt spielte er für Darussafaka Lassa in der Basketball Champions League. Sein größter Erfolg war die Bronzemedaille bei der U18-Europameisterschaft 2010. Vier Jahre später folgte sein Debüt in der lettischen A-Nationalmannschaft.