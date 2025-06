Janna Ensthaler: Tränen bei "Die Höhle der Löwen"

Ihre Tochter war schwer krank, ein resistenter Keim hatte sie direkt nach der Geburt auf die Intensivstation gebracht. "Ich war noch nie in meinem Leben so lange wach. Ich hatte solche Angst." Janna beschrieb diese Zeit mit einer Klarheit, die unter die Haut geht: Die ständige Ungewissheit. Die piependen Geräte, bei denen jedes Signal eine Schrecksekunde war. Der Gedanke: Was, wenn mein Kind es nicht schafft?