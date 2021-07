Jasmin Herren: Es reicht! Sie bricht ihr Schweigen

Jasmin packt aus

Zuletzt sorgte ein Enthüllungsbuch über Willi für Aufsehen. Zur Erinnerung: Seine ehemalige Geschäftspartnerin Desirée Hansen will im Herbst ein Buch mit dem Titel "Im Auftrag des Herren – Die letzten 365 Tage" veröffentlichen. Das passt Jasmin überhaupt nicht in den Kram, denn sie will nicht, dass jemand nach Willis Tod Geld durch Geschichten über ihn kassiert. "Und schon gar nicht Leute, die in keinem persönlichen Verhältnis mit meinem Mann standen", feuert sie gegenüber RTL.

Nun kann Jasmin den ersten Erfolg feiern! Auf Instagram verkündet sie heute: "Wichtig: Das Buch von den Hansens über Willi ist endgültig vom Tisch." Doch eine Sache ist ihr immer noch ein Dorn im Auge. "Ihr Antrag der Markenrechte ist dagegen -trotz vollmundiger Ankündigung in der Presse- bis heute nicht zurückgezogen!"

Hier ist das letzte Wort bestimmt noch nicht gesprochen...