Jasmin Herren: Komplett neuer Look nach Willis Tod

Die letzten Monate waren extrem hart für Jasmin Herren. Im April wurde ihr Mann Willi tot in seiner Wohnung gefunden. Für Jasmin brach eine Welt zusammen. Sie musste sich sogar in psychologische Behandlung begeben. Jetzt geht es langsam wieder bergauf. "Ja, ich fang' wieder an zu leben. Ja, ich habe aufgehört Schwarz zu tragen. Ja, ich schmink' mich wieder", bestätigte sie kürzlich im Interview mit Sender RTL. Passend zur neuen Lebensphase hat sich Jasmin jetzt sogar einen neuen Look zugelegt...

