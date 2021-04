Jasmin Herren: Sie entlässt sich selbst aus ärztlicher Behandlung

"Jasmin hat sich u.a. aufgrund der aktuellen Presseberichterstattung durch die angeblichen Freunde und vermeintlichen Willi Herren-Experten selbst aus der ärztlichen Betreuung entlassen und wird jetzt gemeinsam mit der Familie alles veranlassen, was notwendig ist", bestätigt das Management in ihrem Auftrag auf Instagram. "Es wäre pietätvoll, Rücksicht auf die Kinder, Ehefrau und Familie zu nehmen, die alle in keiner guten Verfassung sind. Es reicht!"