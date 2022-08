Jasmin Herren: Überraschende Dating-Beichte! Damit hat keiner gerechnet

Jasmin ist zu schüchtern

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, was Jasmin von einer neuen Beziehung halten würde. "Eine neue Beziehung muss sich entwickeln. Das sieht man mit der Zeit. Aber bisher muss ich erst mal lernen, vorne anzufangen. Ich hatte bisher nicht mal ein Date. Mal gucken, was da so kommt irgendwann", erklärt sie. Sie verrät allerdings auch, dass sie ziemlich schüchtern ist und viele Männer sich wohl nicht trauen, sie anzusprechen. "Ich vertraue auf das Schicksal und bin jedenfalls nicht gerne alleine."

In ihrem Leben hatte Jasmin bisher übrigens nicht ein einziges Date. "Das hat sich alles immer irgendwie so ergeben. Ich besitze auch kein Tinder oder so etwas. Ich laufe halt so rum, bis mich irgendwann jemand begeistert. Bin auch zu schüchtern, um mich einfach zu treffen. Ob man es glaubt oder nicht. Ich bin auch vorsichtig", so die 43-Jährige.

