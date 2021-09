Jasmin Herren: Wutausbruch! Sie setzt sich öffentlich zur Wehr

Jasmin platzt der Kragen

In ihrer Instagram-Story beschwert Jasmin sich nun über die Nachrichten, die sie täglich erreichen. "Einen wunderschönen guten Morgen. Der fängt bei mir nicht so gut an, ich habe direkt Puls. Ich habe keinen Bock mehr, mich 'vollklugscheißen' zu lassen in meinen Nachrichten, wenn ich ehrlich bin. Klar, es muss immer auch Hater geben, aber das sind keine Hater. Sondern das sind einfach Leute, die nur klugscheißen", feuert Jasmin.

Und weiter: "Muss man eigentlich an allem irgendwas rumzukacken haben? Seid ihr so perfekt? Wer frei von Schuld ist, der werfe den ersten Stein, schon mal gehört? Mich fuckt das so ab. Ehrlich. Das sind dann vor allen Dingen auch die Menschen, die dafür sorgen, dass irgendwann die Leute keinen Bock mehr haben, ihr eigenes Instagram-Profil zu führen. Das ist nun mal so. Ich bin froh, dass ich jetzt wieder an dem Punkt bin, wo ich jetzt bin. Und das habe ich bis hierhin schon geschafft und das ist echt ein großes Stück gewesen. Und da brauche ich jetzt nicht diese Rumkackerei. Wenn ihr überhaupt wüsstet. Und deswegen sage ich: Kümmert euch einfach um euren eigenen Scheiß."

Auweia...