Jasmin Herren & Rafi Rachek: Mega-Ärger! Beim gemeinsamen Dinner eskaliert alles

Jasmin veröffentlicht Rafis Telefonnummer

Jasmin hat einen Großteil des Abends mit ihrem Handy dokumentiert und in ihrer Instagram-Story geteilt. Dabei ist ihr ein böser Fehler unterlaufen! "Rafis Handy klingelt nonstop. Wir haben den Fehler bemerkt. Sorry, Rafi. Ich hatte gerade ernsthaft deine Handynummer gepostet. Ich hab dich trotzdem lieb", schreibt die 42-Jährige.

Und Rafi? Der weiß gar nicht, wie ihm geschieht! "Ich hatte noch nie so viele Anrufe", klagt er. "Vielen Dank Jasmin. Das war das letzte Mal in meiner Wohnung. Ich bin durch mit dir. Bitte schick mir 'ne neue SIM-Karte zu. Dank Jasmin hat jetzt ganz Europa meine Nummer." Zum Glück willigt Jasmin sofort ein, ihm eine neue Karte zu bezahlen. Vielleicht muss es aber auch gar nicht so weit kommen, denn trotz des Ärgers nimmt Rafi die Sache zum Glück mit Humor!

Zu Hause angekommen vergeht Jasmin dann aber doch noch das Lachen. "Jetzt bin ich wieder zu Hause und ehrlich gesagt muss ich mich an das hier alles erst gewöhnen", gesteht sie. "Ich fühle mich jetzt ziemlich einsam und alleine. Auch, wenn ich gerade sehr viel gelacht habe. Und so ist das halt. Tja. Ich muss mich daran gewöhnen..."

