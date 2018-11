Jasmin Wagner & Frank Sippel: Wann kommt das Baby?

Ex-Blümchen Sängerin und "Ninja Warroir Promi Special"-Teilnehmerin (23.11.,20:15 Uhr, ) Jasmin Wagner (35) hat vor fast drei Jahren den Schweizer Unternehmer Frank Sippel (43) geheiratet. "Ich liebe einfach alles an Frank. Besonders, dass er immer versucht, aus der Welt einen besseren Ort zu machen", verriet sie damals in einem Interview mit der Bildzeitung. Genauso hieß es: "Kinder sind auf jeden Fall ein Thema. Drauf freuen wir uns schon." Und nicht nur sie, sondern ihre Fans sich auch. War es doch nach ihrem Erfolg als 90er Kultsängerin Jahrelang still um Jasmin, bis sie sich das erste Mal wieder in der Öffentlichkeit zeigte.

Jasmin Wagner: In Sachen Babys ist sie geübt

Und genau das scheint die 35-Jährige nach so einer langen Zeit vermisst zu haben. Denn seitdem sehen wir sie wieder häufiger in -Shows und auf der Bühne. So wie zum Beispiel in dem Promi-Special "Ninja Warroir" (23.11, 20:15 Uhr, RTL). Sportlich überwindet sie dort jegliche Hindernisse für den guten Zweck. Denn soziales Engagement ist ihr sehr wichtig. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch privat. "Wir sind momentan sehr für unsere Freunde da, die kleine Kinder haben", erzählt Jasmin. Aha! Auch wenn es um das Thema Baby momentan eher ruhig geworden ist, scheint es immer noch wichtig für sie und ihren Ehemann zu sein. "Wir helfen, dass die Eltern mal zum Schlafen oder Ausgehen kommen", sagt sie. Sehr hilfsbereit.

Zweisamkeit ist der Schauspielerin auch wichtig

"Wir sind noch in der Phase, in der es sehr leicht ist, glücklich miteinander zu sein", erklärt Jasmin Wagner ihre Beziehung zu Frank Sippel. Möglich, dass das ständige Aufpassen auf die kleinen Racker ihrer Freunde eher die Vorfreude auf ein gemeinsames Baby drückt, anstatt sie zu befeuern. Die Schauspielerin gibt zu, derzeit noch in einem Stadium ihrer Ehe zu sein, in dem sie sich eine eigene Familie zwar vorstellen kann, aber gleichzeitig auch nicht besonders vermisst. Kein Wunder, wenn sie zusammen mit ihrem Mann im Freundeskreis den Retter in Not in Sachen Zweisamkeit spielen muss. Da überlegt man sich gleich zweimal, ob man seine eigene so schnell aufgeben möchte. Aber wer weiß, vielleicht überlegen sie es sich ja nochmal...