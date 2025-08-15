Jasmin Wagner:"Meine Mama ist sehr schwer erkrankt" – So geht es ihr jetzt
Jasmin Wagner durchlebt eine schwere Zeit: Die Sängerin offenbart die schwere Krankheit ihrer Mutter – und wie sehr sie selbst unter der Situation leidet.
Jasmin Wagner zeigt sich offen wie nie.
© IMAGO / mix1
Nach einer erfolgreichen Abschiedstournee mit dem Titel "Der letzte Rave" hätte das große Finale in ihrer Heimat Hamburg stattfinden sollen. Für Jasmin Wagner, die in den 90er-Jahren als Blümchen mit Eurodance-Hits wie "Herz an Herz", "Boomerang" oder "Kleiner Satellit" zur Kultfigur einer ganzen Generation wurde, sollte es der krönende Abschluss ihrer Karriere sein. Doch statt Party und Freude gibt es nun Tränen und emotionale Worte an ihre Fans.
"Meine Mama ist sehr schwer erkrankt"
In einem bewegenden Instagram-Video teilte die 45-Jährige mit, dass das Konzert auf unbestimmte Zeit verschoben wird. "Wir hatten es geplant und dann wieder verschoben. Ich kann mich leider mit meinem Team auf keinen Termin einigen, weil es einen schweren privaten Grund dafür gibt", erklärte Jasmin Wagner sichtlich ergriffen. Dann folgte das Geständnis, das ihr die Stimme stocken ließ: "Meine Mama ist sehr schwer erkrankt."
Die Sängerin konnte ihre Tränen kaum zurückhalten: "Ich merke, ich kann nicht darüber reden, ohne in Tränen auszubrechen. Meine Mutter ist sehr krank, und ich muss mich um sie kümmern, will mich um sie kümmern."
Ihre Familie geht jetzt vor
Für Wagner steht fest, dass sie in dieser Situation nicht die Kraft hat, ein Konzert voller Freude und Energie zu geben. "Es ist schwer, etwas zu planen, das mit Fröhlichkeit und Feierei verbunden ist. Und wenn ich ein Abschiedskonzert gebe, möchte ich es auch krass genießen können", erklärte sie weiter. Doch wann das möglich sein wird, ist völlig offen. "Weil es für schwere Krankheiten nun mal kein Timing gibt."
Mit diesen Worten macht Jasmin Wagner deutlich, dass für sie jetzt nur eins zählt: ihre Mutter. "Manchmal geht das Leben und vor allem die Familie einfach vor", schrieb sie zusätzlich zu ihrem bewegenden Video.
Große Anteilnahme von den Fans
Unter dem Post sammelten sich zahlreiche Kommentare, in denen ihre Community ihr Kraft und Mut zuspricht. Viele Fans schreiben, dass sie Verständnis für die Absage haben und auf eine Genesung hoffen. Auch wir wünschen Jasmin Wagner und ihrer Familie alles Gute!