In einem Instagramvideo, das sich rasend schnell im Netz verbreitet, wendet sich Jason Momoa direkt an Regisseur Denis Villeneuve und sagt augenzwinkernd: "Only for you, Denis." Dann folgt der Schnitt: Der Bart fällt, die Kamera hält ununterbrochen drauf. Kurze Zeit später zeigt sich der Hollywood-Star komplett bartlos – und selbst nicht gerade begeistert vom Ergebnis. "Goddammit, I hate it!", kommentiert er trocken.