Jason Reimann: Total verliebt! SIE ist seine neue Freundin

"Aktenzeichen XY ... Ungelöst"

Mord an einer 17-Jährigen! Kann ihr Mörder endlich gefasst werden?

In "Aktenzeichen XY... Ungelöst" sucht die Polizei mithilfe des XY-Publikums wieder mal nach Antworten in vier Kriminalfällen. Dieses Mal geht es unter anderem um den Mord an einer 17-Jährigen, die 1979 tot aufgefunden wurde. Kann der 45 Jahre alte Cold Case nun endlich gelöst werden?