Jean Marsh: Die beliebte Schauspielerin ist gestorben

Ihren ganz großen Durchbruch schaffte Jean Marsh bereits in den 70er Jahren. Damals übernahm sie die Rolle des Hausmädchens Rose Buck in der Serie "Das Haus am Eaton Place". Das Format gilt heute als Inspiration für die Erfolgsserie "Downtown Abbey". Und Jean spielte bei "Das Haus am Eaton Place" nicht nur mit, sie hatte auch zusammen mit ihrer Kollegin Eileen Atkins die Idee für die TV-Show.

Auch in den Serien "Die Waltons" oder "Mord ist ihr Hobby" war die beliebte Schauspielerin zu sehen. 2012 bekam sie sogar einen Ritterorden für ihre Verdienste um die Schauspielkunst verliehen. Jean Marsh hinterlässt eine große Lücke!