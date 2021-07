Jeanette Biedermann: Enthüllt! So kam sie damals wirklich an den GZSZ-Job

Die Schauspielerin kam 1999 ans Set und verkörperte die Rolle der Marie Balzer. Im Jahr 2004 stieg sie aus, um sich auf ihre Musikkarriere zu konzentrieren. Doch wie kam Jeanette Biedermann überhaupt an den Job damals? "Es war eine wahnsinnige Zeit. Meine Freundin kam damals in den 90ern zu mir und meinte: ,Du, ich kann heute nicht raus, es fängt so eine Serie an, die heißt ,Gute Zeiten, schlechte Zeiten‘. Die würde ich mir gern angucken.‘ Ich dachte nur: ,Okay, ich gehe trotzdem raus.‘ Und dann wurde das ein riesiger Erfolg und ich bin irgendwann mit eingestiegen", sagt Jeanette Biedermann in der ZDF-Show "Gottschalks große 90er-Show".