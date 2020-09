Jeanette Biedermann: "In 14 Tagen kommt das Baby!"

Nicht ganz! Als ihr "Baby" bezeichnet Jeanette ihr Live-Album "DNA-Live 2020“, das in kürze auf den Markt kommt. "Ich werde immer aufgeregter. In 14 Tagen kommt mein Live-Album plus DVD von unserer Live-Tour 'DNA 2020'", freut sie sich die Sängerin in einem kurzen Video. "Ich bin unglaublich dankbar, dass ich 2020 sagen darf. Dass wir es wirklich noch geschafft haben all diesen wahnsinnigen Absagen unsere Tour zu Ende zu spielen und sogar eine DVD aufzeichnen konnten. Dass wir alle dieses wunderschöne Konzert und die Erinnerungen miteinander teilen können."