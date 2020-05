Reddit this

Jeanette Biedermann privat: So anders lebt die Sängerin heute

20 Jahre nach ihrem musikalischen wie schauspielerischen Durchbruch im Jahr 1999 ist auch heute noch immer ein fester Bestandteil der deutschen Medienlandschaft. Damals sicherte sich die vielversprechende Nachwuchsschauspielerin aus Ost-Berlin nicht nur die Rolle der Marie Balzer bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, sondern avancierte auch über Nacht zum Pop-Sternchen der Nation. Trotzdem Jeanette Biedermann nie vollständig aus dem Rampenlicht verschwunden ist, zwei Jahrzehnte später hat sich im Leben der einstigen Rocknudel vieles verändert. Statt Fernsehkarriere und knapper Bühnenoutfits stellt sich Jeanette Biedermann heute an der Seite ihres Mannes lieber der Herausforderung Ehe und Familie.

Jeanette Biedermann: Früher „GZSZ“, heute Theater

Mit ihrer Rolle als Marie Balzer gehörte Jeanette Biedermann 1999 zu den beliebten Grundpfeilern der Daily Soap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“. Vier Jahre stand sie für vor der Kamera, bevor sie sich 2004 neuen Projekten widmete. Ihr Schauspieltalent bescherte der Schauspielerin 2008 mit „Anna und die Liebe“ sogar ihre ganz eigene Telenovela auf Sat.1, doch nach dem Ende der Dreharbeiten, hängte Jeanette Biedermann 2012 ihre erfolgreiche -Karriere endgültig an den Nagel. "Die Leute konnten mir quasi beim Erwachsenwerden zusehen. Ich habe immer das gemacht, was ich wollte, wollte mich nie bewusst verändert“, verrät sie Jahre später.

Die Theaterbühne wurde schnell zu ihrem neuen Zuhause. Seit ihrem Bühnendebüt mit „Jedermann“ 2013, tritt Jeanette Biedermann heute regelmäßig in Komödien oder Musicals auf. Zuletzt überraschte der einstige Soapstar 2017 gemeinsam mit Fernseh-Kollege Hugo Egon Balder in dem erfolgreichen Stück "Aufguss" das Publikum.

Heute beweist Jeanette Biedermann neben Schauspielkollege Hugo Egon Balder ihr Bühnentalent in dem Stück "Aufguss" Foto: Getty Images

Mit ihrem Mann spricht Jeanette Biedermann über Kinder

Doch auch musikalisch ist es heute wieder deutlich lauter geworden. Bereits 2012 gründete Jeanette Biedermann gemeinsam mit ihrem späteren Mann Jörg Weißelberg die Band „Ewig“. Noch im gleichen Jahr folgte die romantische Hochzeit im sächsischen Löbau. Während sich die Band 2019 auflöste, hält die Ehe der beiden bis heute an. Ohne Kinder, doch dafür mit Katze Lotti leben die beiden Musiker heute gemeinsam in Jeanettes Heimatstadt Berlin. Abgeschlossen ist die Familienplanung dabei noch lange nicht: „Wir möchten das nicht erzwingen und lassen es einfach auf uns zukommen. Wenn sich der Wunsch erfüllt, dann ist es gut. Und wenn nicht, dann eben nicht." Auch mit 40 Jahren steht ein Baby im Hause Biedermann also nach wie vor auf der Wunschliste. Bleibt zu hoffen, dass sich dieser Wunsch schon bald erfüllen wird.

BJeanette Biedermann und ihr Mann Jörg Weißelberg sind sowohl in der Ehe als auch auf der Bühne mit "Ewig" ein eingespieltes Team Foto: Getty Images

Jeanette Biedermann 2019: Solo-Comeback mit „DNA“

Mehr als zehn Jahre stand Jeanette Biedermann nicht mehr allein auf der Bühne, doch zuletzt 2019 überraschte die Sängerin mit ihrem Solo-Album „DNA“. Insbesondere den schweren Verlust ihres geliebten Vaters, der 2016 an einer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung verstarb, spielte auf dem neuen Album eine wichtige Rolle. Als der Krebs 2010 diagnostiziert wurde, zog sich Jeanette Biedermann von heut auf morgen aus der Öffentlichkeit zurück, um ihren Vater zu pflegen. "Ich wollte einfach bei meinem Vater und meiner Mutter sein, weil niemand von uns wusste, wie seine Krankheit ausgehen wird", erklärte sie damals. Nicht zuletzt dank der Musik und ihres Mannes hat Jeanette Biedermann heute wieder zurück ins Leben gefunden. Auch das Jahr 2020 hat für die Sängerin bereits gut begonnen. Neben ihrem 40. Geburtstag stand im Februar des Jahres auch ihr langersehntes Bühnen-Comeback auf der Tagesordnung. Jetzt fehlt nur noch ein Baby zum großen Glück...

Hot Pants adé! Beim "Schlagerboom" überraschte Jeanette Biedermann mit ihrem neuen Look: