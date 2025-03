Jeanette Biedermann: "Noch nicht ganz fit"! Fällt sie weiterhin bei "Let's Dance" aus?

Während Leyla wieder komplett fit zu sein scheint und sich mit Sergiu dem Training widmen kann, schickt Jeanette Biedermann eine Videobotschaft, die Aufhorchen lässt. "Ich bin noch nicht ganz fit", erklärt sie in der Instagram-Story von "Let's Dance". Bedeutet das etwa, dass die Fans auch in Woche 2 erneut auf die Sängerin verzichten müssen? Wenn alles nach Plan läuft: Nein! Gemeinsam mit Vadim verrät sie aus dem Tanzsaal nämlich, sie seien "wieder am Start". Auch wenn Jeanette "noch nicht ganz fit" sei, würden sie zusammen jetzt Gas geben und sich voll reinwerfen.

Auch Vadim freut sich, Jeanette Biedermann nun endlich wieder zu sehen und mit ihr loslegen zu können.