Jeanette Biedermann: Schluss, aus - vorbei! Sie zieht einen Schlussstrich

Früher hat nicht mit ihren Reizen gegeizt. Kein Rock war ihr zu kurz, kein Top zu eng. Doch das war einmal! Jeanette hat genug von sexy Klamotten!

Jeanette Biedermann hat einen Schlussstrich gezogen

Ihr Aussehen steht für Jeanette nicht mehr an erster Stelle. "Was ziehe ich an? Wie wirke ich? Das ist mir egal. Ich bin wie ich bin, ich hadere nicht", erklärt sie im Radio-Interview mit dem Sender Radio FFH. "Ich mache mir meinen Dutt und denke: Okay! Mir ist nur noch das Innere wichtig. Der ganze Plastik-Quatsch und Glitzer und im Schlüpfer auftreten. Das ist nichts für mich."

Jeanette Biedermann: Sensationelles Bauchfoto! Die Fans sind aus dem Häuschen

Jeanette Biedermann: "Traut euch, echt zu sein!"

Genau das rät sie auch anderen Frauen. "Traut euch, echt zu sein! Die guten Jungs und die guten Männer mögen echte Mädchen", findet sie. Jeanette selber hat ihren Traummann längst gefunden. Seit 14 Jahren ist sie mit Musiker-Kollegen Jörg Weißelberg zusammen. Im Mai 2012 gaben sich die beiden sogar das Ja-Wort. Jeanettes Tipp scheint also zu funktionieren!

Huch, was ist den mit Jeanette Biedermann passiert? Ihr krasse Veränderung seht ihr im Video: