Jeanette Biedermann: Süße Überraschung! Ist sie schwanger?

"Es kommen viele schöne Sachen auf uns zu.... bald kann ich mehr sagen!" Mit diesen Worten kündigt ihren Fans eine Überraschung an. Doch wobei handelt es sich darum?

Jeanette Biedermann bestätigt wundervolle Neuigkeiten

Jeanette Biedermann: Versteckt sich hier ein Babybauch?

Die Sängerin postet ein Foto von sich, dass sie am weißen Klavier zeigt. Sie trägt ein weitgeschnittenes Wallekleid und lächelt selig. "Playing the Piano in the Woods untill I get blue...unser weißes Ewig-Piano zu sehen in unserem Video zu unserer Debütsingle "Ein Schritt weiter". Und jetzt hat es einen Platz in unserem Garten..... Liebe Grüße in die Nacht...es kommen so schöne Sachen auf uns zu... bald kann ich mehr sagen.... wir freuen uns auf eine große Reise mit euch...", schreibt sie geheimnisvoll unter das Bild. Doch was soll das bedeuten?

Kündigt Jeanette Biedermann hier einfach nur neue Musik an, oder trägt sie vielleicht ein süßes Geheimnis unter dem Herzen? Ist sie vielleicht schwanger? Fakt ist: Unter dem weiten Kleidchen könnte sich locker eine kleine Babykugel verstecken! Und auch ihre Worte "bald kann ich mehr sagen...", könnten darauf hindeuten, dass sie vielleicht noch nicht über die 12 Woche drüber ist.

Seit 2012 ist die Schauspielerin mit Jörg Weißelberg verheiratet. Ein Baby wäre die Krönung ihrer Liebe....

Jeanette Biedermann: Die Fans freuen sich!

Was auch immer das kleine Geheimnis der 38-Jährigen ist, die Fans freuen sich jetzt schon. "Ich freu mich auf alles was kommt" oder "Das klingt ganz wunderbar", schwärmen sie unter dem Post. Man darf gespannt sein...