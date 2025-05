Martin Brambach: Jede Nacht kommt die Angst!

Aber der Schauspieler hat auch sehr schöne Erinnerungen an seine Kindheit. "Als ich meinen ersten Roller mit aufpumpbaren Luftreifen und Bremsen bekam, bin ich damit allein den Hügel runter direkt in die Kita gerast. Ich weiß heute noch, wie wahnsinnig glücklich ich in diesen Momenten war", sagt er. Was besonders beglückend ist: Sein leiblicher Vater, zu dem er zwölf Jahre keinen Kontakt hatte, spielt heute wieder eine wichtige Rolle in seinem Leben. Martin Brambach: "Wir sind uns ziemlich ähnlich. Ich halte die Zigarette wie er. Wir haben beide diese gewisse Eitelkeit. Und er ist wie ich ein totaler Familienmensch. Wir haben nun sogar zusammen an meinem Buch gearbeitet, 'Nice to meet you, Dresden'." Am Ende wurde also alles gut – nur die nächtliche Angst vor der Dunkelheit, die bleibt…