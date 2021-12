Jenefer Riili: Dating-Knaller! Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

Jenefer will einen "ordentlichen Mann"

Während einer Fragerunde auf Instagram wollen die Fans wissen, ob Jenefer sich nach einem neuen Partner sehnt und ob sie derzeit vielleicht sogar jemanden datet. "Also, daten mache ich jetzt nicht. Ich schreibe hin und wieder mit Leuten. Aber dann schreibe ich Ewigkeiten nicht zurück. Ich bin da irgendwie so raus, Leute", erklärt sie. "Milan ist alle zwei Wochen bei seinem Papa. Alle zwei Wochen hätte ich die Möglichkeit, jemanden zu daten und dann auch alleine zu treffen, weil wer will beim ersten Date sein Kind mitnehmen?"

Anders ließe sich die Sache ihrer Meinung nach aber auch nicht regeln. "Mein Kind zu meiner Mama zu geben, damit ich irgendwie da rumdaten kann, finde ich irgendwie übelsts strange. Vielleicht bin ich auch komisch, weiß ich nicht. Das ist halt sehr schwer", so Jenefer. Und es gibt da noch ein Problem: "Wo lernt man jemanden kennen? Einen gescheiten Mann, einen ordentlichen Mann. Das ist alles nicht so einfach. Und dann noch mein Studium, Vollzeitjob, ein Kind, elf Hunde. Ich weiß nicht. Vielleicht nächstes Jahr oder so. Oder wenn Milan 18 ist."

Die Hoffnung will sie allerdings nicht aufgeben. "Natürlich gibt es auch Tage, wo ich mir schon denke, es wäre schon cool, einen Partner zu haben", gesteht sie. Keine Sorge, Mr. Right wird schon noch kommen!

